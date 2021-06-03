柳俊江衝紅燈認危駕罪　求情稱正與妻分居努力做好爸爸 (12:18)

資深大律師許紹鼎為被告柳俊江求情指出，被告坦白認罪，事發後留在現場配合警方調查，表現合作；案中受傷的電單車司機即日出院，傷勢對他沒有長期影響，另當時電單車於黃燈轉綠燈期間便行車，因此本案亦非只有被告一方有責。此外，從附近商場K-11 MUSEA閉路電視截圖可見，當時被告正留意左方的車輛而忽略了已轉的紅燈，並非刻意犯案。

許紹鼎續稱，現年40歲的被告與太太正分居，兩人育有一對分別4歲及6歲的子女，透露其月入3萬元來自製作公司及零售生意。許紹鼎稱，被告是一個飽受經歷的人，正努力做一個好爸爸，望法庭判處罰款或非監禁式的刑罰。

案情指出，去年12月29日晚上7時許，柳俊江駕駛私家車從尖沙嘴梳士巴利道18號一停車場開出，其間未有依交通燈號指示停車，撞倒駛至梳士巴利道與漆咸道南交界的一輛電單車，電單車司機倒地受傷，入院後即日出院，需請19天病假。

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