被問港應對老化　林鄭月娥：倘把香港納入國家14億人口　不用憂人口結構問題 (08:32)

林鄭月娥表示，本港出生率屬「低處未算低」，最新的生育率較2003年的低位更低，但生育是個人選擇，政府傾向吸引更多年輕人來港，同時為年長者提供更好的退休安排地點。她說，香港是國際金融中心，如今有條件做國際創科中心，無論內地和海外的人都可來居住，而很多本港長者領取長者生活津貼在大灣區內地城市居住，她傾向用這策略處理人口老齡化問題。

葉兆輝稱香港失特質難吸引內地青年

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝認為，政府需要正視很多港人移民出走及青年流失問題，而本港以往吸引內地青年的特質如民主、自由、安全、政府清廉等正逐漸消失，「唔好以為開口叫人嚟，人哋就要嚟」，他質疑香港失去原有特質後，海外青年為何要來港發展，而不選深圳、上海。

葉兆輝又表示，林鄭月娥需要糾正思維，內地已推「三孩政策」圖改善人口老化問題，不同城市理應各自設法處理人口問題，身為特別行政區應助國家解決問題，而非要國家為香港解決問題。

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