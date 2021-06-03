天氣｜天文台料明日有驟雨　稍後雨勢有時頗大 (16:30)

下午4時，熱帶風暴彩雲集結在高雄之西南偏南約590公里，預料向北或東北偏北移動，時速約20公里，移向呂宋海峽及台灣南部一帶。

【13:00】今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴。下午酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩偏南風。

【12:10】天文台於中午12時發出特別天氣提示，熱帶氣旋彩雲今早進入本港800公里範圍，預料會採取偏北路徑，今日及明日移向呂宋海峽及台灣南部一帶，與香港保持一定距離，並逐漸減弱，對本港沒有直接威脅。天文台會密切監察彩雲的動向。

【07:50】今日酷熱 最高氣溫約33度

酷熱天氣警告生效。上午7時半，天文台錄得氣溫28.8度，相對濕度84%。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，初時有幾陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫約33度，吹和緩南至西南風。

展望明日及周六初時有大驟雨及狂風雷暴，下周日部分時間有陽光，天氣酷熱。