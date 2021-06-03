工程師學會源栢樑稱港府審批創科資金保守　倡簡化程序 (07:52)

香港工程師學會創科博覽有逾30間參展商參加，逾六成為大灣區創科公司。博覽亦設創意獎得獎展，得獎作品包括協助北大嶼山醫院香港感染控制中心建成816張負壓隔離病牀的組裝合成技術（MiC）；由港大工程系學生發明的「SNAPP」機械魚，游水很快，能在海上巡邏及協助遇溺者。

源栢樑說，他自2015年起趁工餘時間研發空氣淨化系統及物聯網人工智慧控制裝置，在馬路旁的行人路設置如郵箱大小的空氣淨化機，並配合傳感器指示空氣污濁的方向，協助淨化機吸收廢氣，以免行人吸入過多污染物影響健康。

他在研發時曾向港府申請創科資金，2018年申請專利資助，至今年5月終獲批25萬元，但他已自費數萬元向台灣及內地申請專利，並投資數十萬元讓內地廠房製造產品，預計一至兩年後可在路面試用。他希望政府簡化申領資助程序，亦可仿效其他地區的做法，大灣區便是一例。