兩中學生涉藏TATP炸藥　首被告稱帶回校為向老師請教化學問題 (21:25)

首被告黎文光和次被告趙旭同被控一項管有爆炸品罪，首被告另被控各一項管有爆炸品罪及無牌管有彈藥罪。首被告自辯表示，案發前約兩星期在旺角警署旁的便利店買飲料，一名黑衣人向他遞上含TATP粉末的錫紙包，聲稱「用火燒佢會爆，好好玩」，他遂將錫紙包帶回家，打算研究化學物質。他表示做過4次實驗，發現點燃TATP粉末後會發出「噗」一聲，但不會着火和冒煙。他自言在高中就讀理科，實驗結果顯示TATP的威力不算大。

針對呈堂的Telegram對話紀錄，首被告承認向次被告說自己「畀狗搞」，但所指的是被母親友人的唐狗舔。紀錄又顯示，首被告前年10月至11月自稱身在油麻地和何文田，談到「佢哋諗住包抄」和「唔好行大路」等。首被告供稱，他沒有參與示威，只是在場旁觀或看直播，但因次被告是較低年級的師弟，「我想喺佢面前型啲、威畀佢睇」才謊稱身處險境。首被告亦在Telegram問次被告「要唔要我教你整氯氣炸彈」，他在庭上否認懂得製作氯氣炸彈，強調只想嚇一嚇次被告。聆訊明（3日）續，首被告將接受控方盤問。

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