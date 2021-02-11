兩中學生涉藏TATP炸藥　首被告稱帶回校為向老師請教化學問題 (21:25)

前年11月，兩名明愛馬鞍山中學的男學生涉在校內保管含烈性炸藥TATP的0.34克粉末，被控管有爆炸品等罪，今（2日）在區域法院續審。法官裁定表證成立後，首被告出庭自辯稱，將TATP帶回學校是為了向老師請教化學問題，以及和同學做實驗。呈堂的Telegram對話顯示，他前年11月表示「喺嗰度瞓咗兩日，諗住今日將啲炸藥攞走」。他供稱對話純屬虛構，因為想向另一被告炫耀，他才假裝在理大從事危險活動。
首被告黎文光和次被告趙旭同被控一項管有爆炸品罪，首被告另被控各一項管有爆炸品罪及無牌管有彈藥罪。首被告自辯表示，案發前約兩星期在旺角警署旁的便利店買飲料，一名黑衣人向他遞上含TATP粉末的錫紙包，聲稱「用火燒佢會爆，好好玩」，他遂將錫紙包帶回家，打算研究化學物質。他表示做過4次實驗，發現點燃TATP粉末後會發出「噗」一聲，但不會着火和冒煙。他自言在高中就讀理科，實驗結果顯示TATP的威力不算大。
針對呈堂的Telegram對話紀錄，首被告承認向次被告說自己「畀狗搞」，但所指的是被母親友人的唐狗舔。紀錄又顯示，首被告前年10月至11月自稱身在油麻地和何文田，談到「佢哋諗住包抄」和「唔好行大路」等。首被告供稱，他沒有參與示威，只是在場旁觀或看直播，但因次被告是較低年級的師弟，「我想喺佢面前型啲、威畀佢睇」才謊稱身處險境。首被告亦在Telegram問次被告「要唔要我教你整氯氣炸彈」，他在庭上否認懂得製作氯氣炸彈，強調只想嚇一嚇次被告。聆訊明（3日）續，首被告將接受控方盤問。