輕度智障清潔工涉非法集結　精神科專家改評不適合答辯　押至6月11日再訊 (19:56)

被告李啟發（32歲）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》3罪，他今在立法會前議員邵家臻陪同下應訊。

控方傳召葵涌醫院精神科專科醫生梁沛行作供，他供稱首次面見被告時，被告知道自己被起訴，亦知道有罪和無罪的分別，明白有權找律師，故認為被告適合答辯；不過第二次會面時，被告不知自己被控違反《禁蒙面法》，甚至不知有沒有律師代表，故改為評定被告不適合答辯。另一名控方專家、精神科醫生吳凱怡亦有相同看法。

辯方其後傳召有17年智障精神科經驗的專科醫生郭偉明作供，他表示李啟發的智力只相等於11至12歲兒童，其認知和判斷能力均比正常人低很多，不知道律師在法庭上有何角色，認為李啟發不能給予律師合適指示。

郭偉明續稱，他用5個準則去判斷李啟發是否適合答辯和審訊，包括他是否明白控罪內容、能否挑戰證人和陪審團、能否跟進法庭聆訊的過程等，他認為李啟發不能通過這些準則。辯方專家作供未完，聆訊押後至6月11日繼續。