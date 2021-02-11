新冠疫苗｜當局不公布與打針無潛在關聯死亡個案　袁國勇：一定要公布，點解唔公布 (19:48)

袁國勇解釋，當有市民接種疫苗後出現死亡事件，政府應同時公布本港有多少人在沒有接種疫苗下，以相同的死因過身，令公眾不會對疫苗的印象存在錯覺，而非不公布沒有潛在關聯的死亡個案，又稱「一定要公布，點解唔公布」。

對於政府將推行為12至16歲青少年接種疫苗，袁國勇稱，該年齡段的青少年本身就有可能出現急性心肌炎、抽筋、腦炎，甚至是死亡情況，當青少年接種疫苗後不幸出現類似情況，公眾很容易會認為事件與疫苗有關，令疫苗接種計劃受嚴重挫敗。

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