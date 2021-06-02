區倬僖等5人非法集結襲警罪成囚6至8個月　辯方：社運中無人係贏家 (19:12)

5名被告依次為中大學生謝煒洛（21歲）、中大學生區倬僖（21歲）、機電工程署主任胡耀生（48歲）、中大學生梁馨駿（20歲）及學生楊卓穎（20歲）。

葉官判刑時稱，當日亞皆老街等主要幹道被堵塞，需大量警力處理，集結者更不理警方警告繼續行動。案件發生在社會出現辯論、公眾秩序出現狀況的高峰期，加上《禁蒙面法》同時出台，有關非法集結迅速演變成暴力事件的風險高，各人使用物品掩飾身分有壯膽之嫌，以毫無顧忌使用暴力，5人涉及的非法集結及使用蒙面物品罪，分別判囚6個月和一個月。

謝煒洛、胡耀生、梁馨駿及楊卓穎分別管有石頭、磚頭、索帶、行山杖等，共被控4項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，以及區倬僖涉管有噴漆而被控的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，則判處兩個月監禁。

謝煒洛另面對的襲警罪判處4個月監禁，其中兩個月刑期分期執行，總刑期為監禁8個月。胡耀生另被控的阻差辦公罪判囚3個月，其中一個月兩星期分期執行，總刑期為7個月兩星期。區倬僖、梁馨駿和楊卓穎分別面對的3罪同期執行，總刑期為監禁半年。