新冠肺炎｜袁國勇：男警樣本包疑被處理科興疫苗診所護士污染 (19:00)

袁國勇稱，患者本身沒有任何病徵，其唾液經化驗後，發現病毒載量非常高，數值為16，他被證實為「確診」後，隨即送往北大嶼山醫院，惟入院後沒有發燒，患者的5個病毒樣本均呈陰性，其49名密切接觸者亦沒有出現陽性個案。港大及衛生署透過基因排序測試發現，患者的唾液病毒株有4個只有科興滅活疫苗才有的基因記印，袁國勇稱，有理由相信患者的病毒株為疫苗病毒株，認為香港社區仍然保持零確診。

至於為何患者被驗出疫苗病毒株，袁國勇表示，患者曾到樂富廣場樂家醫務中心求醫，醫生建議患者進行病毒測試，並由護士分發樣本包；而該診所當日早上曾為4人接種科興疫苗，診所護士其後將用完的疫苗樽標籤貼紙撕除，並貼於病歷上，以記錄疫苗批次。醫生吸出疫苗時可能有部分疫苗飛濺至樽外，曾接觸疫苗樽的護士打開深喉唾液包時，將疫苗病毒株帶入其中，致樣本受污染。袁國勇呼籲，私家醫生為病人接種疫苗時最好帶手套，除手套後要洗手，護士觸碰用完的疫苗樽後，不可以接觸樣本包，以及每日用氯水拭擦診所，以分解疫苗核酸。

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