銅鑼灣健身中心促銷後突結業　29歲男董事被捕 (17:16)

海關不良營商手法調查組指揮官黃志聰表示，海關4月接獲多名市民舉報，指早前購買銅鑼灣一間健身中心的預繳式健身服務合約，預約上課時發現健身中心突然結業。海關接手調查，發現健身中心3月展開促銷活動，減價三成出售預繳健身套票，收取大量顧客一對一健身教練費用，10節健身課程原價每堂750元，減價後每堂500元。至4月初健身中心倒閉，男董事亦申請破產。

海關調查發現，男董事無利用所收費用營運健身中心或提供服務，亦無向顧客退款。健身中心沒有分店，已營運一年半，3月前仍有營運，聘請約10名健身教練。

海關暫接獲約20名事主舉報，合共損失近100萬元，部分事主健身合約未完，亦趁減價時再加購課堂，最大單一損失約5萬元。海關將循健身中心、被捕人財政狀況及資金流向調查，呼籲其他事主向海關舉報。

據悉，一名健身中心負責人4月中在社交平台發文致歉，負責人解釋中心自去年底第3次停業，曾多次抄賣股票以補貼開支，惟投資失利，資金不足以繼續營運中心，他唯有申請破產及退出中心董事職位。他指3月曾推出優惠吸引顧客並非為「呃錢走」，強調當時已變賣資產力挽狂瀾。