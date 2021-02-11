陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令　控辯結案陳辭爭議會議與防疫有關可否獲豁免 (16:42)

3名被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才，案發時間介乎2020年4月2日至3日。

控方結案陳辭指出，涉案HANDS酒吧在營業時間內開放給公眾，已符合第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》所指的「公眾地方」定義。另有證據顯示，職員有替被告量體溫，並安排不多於4人一枱，雖然酒吧已落半閘及貼上「private」（私人）的紙張，但質疑若非正營業的公眾地方，酒吧不需跟隨法例指示作相關防疫工作。

裁判官鄭念慈質疑法例無限制市民作額外的防疫，控方則稱，酒吧當日有提供餐飲賺錢，又稱會議與酒吧本身的性質無關，加上帶有商業目的的議題、個別立法會議員的參與亦不獲法例豁免。

辯方指出，控方證人潘美美與其3名同行友人供稱，聽到有人在酒吧內提及立法會選舉，潘美美在酒吧對面馬路觀察時看到陳淑莊酒醉，並上前拍攝她上車，更當場記錄5個車牌，質疑該4名證人有不良動機，實情是跟蹤陳淑莊及林瑞華，認為其證供不可信。

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