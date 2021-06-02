新冠肺炎｜昨確診男警個案刪除　衛生署：樣本遭疫苗病毒株污染致陽性 (15:42)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，涉事男警於5月28日到中央圖書館社區疫苗接種中心，原打算接種新冠疫苗，但因當時出現上呼吸道病徵而被拒。中央圖書館社區疫苗接種中心提供科興疫苗；早前同樣提供科興疫苗的官涌體育館接種中心，亦曾有一名女護士因受疫苗病毒株污染而在新冠病毒檢測遭驗出陽性。

增一輸入確診 阿聯酋抵港漢染N501Y變種病毒

另外，衛生防護中心公布，截至今日（2日）凌晨零時，本港新增一宗確診個案，為來自阿聯酋的輸入個案，該個案會取代昨日男警的確診個案編號（個案11846）。新增輸入個案為58歲男子，5月29日乘CX746航班抵港，帶有N501Y變種病毒株，在何文田九龍維景酒店檢疫。