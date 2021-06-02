兩男「私了」疑似便衣警認暴動傷人還押候判　首被告事後向事主寫道歉信 (14:11)

兩被告依次為香港專業教育學院（IVE）畢業生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲）。兩人承認暴動及傷人共兩罪，餘下針對次被告的非法禁錮罪留在法庭存檔。辯方求情稱，首被告懊悔當晚釀成大錯，已向受傷的事主X寫道歉信，信中提及「對你的不便和傷害感抱歉，只想真誠講句對不起」。至於次被告，辯方強調他和X是中學師兄弟關係，他事前知道X不是警員，因為情緒失控和受到挑釁才犯案。

案情指出，示威者前年11月12日晚上在銅鑼灣堵路，男學生X（21歲）出於好奇而停下觀望，遭一男一女尾隨偷拍。示威者懷疑X是便衣警，要求X交出背包檢查，惟X拒絕。至翌日凌晨，人群在金百利商場包圍和辱罵X；次被告是X的中學師弟，嘗試游說X打開背包。群眾後來搶去X的背包，發現內有警察機動部隊標誌的水樽，以及寫有「Hong Kong Police」字樣的頸繩。

示威者對X拳打腳踢，首被告腳踢X及打其後腦，戴面巾的次被告則揮拳打X的頭部和踢其背部。襲擊過程歷時數分鐘，X不支倒地，人群最後散去。X事後遺失手提電話，驗傷發現頭皮血腫及耳廓瘀傷。