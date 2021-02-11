蔡展鵬涉光顧無牌按摩院　4人控管理經營賣淫埸所准保釋　案情無提及蔡展鵬 (12:50)

4名被告依次為女按摩師李亦晴（36歲）、無業的越南籍元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲）。次被告元秋香今天在庭上需要越南文翻譯員協助。案件押後至今年7月21日再訊，待辯方索取控方文件，其間各被告均保釋外出。

首3名被告分別被控於2020年10月28日、11月5日，以及2021年3月19日，在灣仔莊士敦道191號至193號勝意大樓1樓A室，管理上述經營作賣淫場所的處所及沒有有效牌照的按摩院，即VIET SPA。第四被告胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在同地將該處所經營作賣淫場所及沒有有效牌照的按摩院，即VIET SPA。

兩警員付500元全身按摩 未有接受手淫服務

據了解，警方自去年10月底起，派兩名警員「放蛇」，3次喬裝顧客到訪VIET SPA，分別由首3名被告負責招待，除為兩警員安排名叫「Julia」、「Coco」等女按摩師，首被告及第三被告亦曾親自提供服務；而次被告曾主動提供服務但被拒。兩警員曾付500元選用全身按摩，未有接受按摩師提議的手淫服務。

警今年3月19日下午近2時「掃場」

警方於今年3月19日下午約1時58分，即兩警員第3次到訪期間，持搜查令「掃場」，並拘捕首3名被告。

至於第四被告則在今年4月22日到警署自首。他稱是替某人租下涉案單位，供營運美容服務，但已忘記詳細資料，不知道VIET SPA的營運模式，亦不知道單位內有提供手淫服務。

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