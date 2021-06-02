六四紀念館暫閉館諮詢法律意見　支聯會蔡耀昌：六四當日難重開 (14:57)

支聯會秘書蔡耀昌表示，很希望紀念館可順利經營，讓市民參觀，但食環署首度稱紀念館違反《公眾娛樂場所條例》，考慮到館內文物、員工及參加者安全，只能暫時閉館，需認真審視條例及尋找法律意見，再決定下一步行動。

至於六四紀念館能否六四當日重開，蔡耀昌表示，時間上難評估，但相信當日不易重開，支聯會與六四紀念館管理委員會會研究法律問題，希望盡快爭取重開。

對於有市民原本打算六四當晚到紀念館悼念，他透露自己當晚原本亦打算到館內悼念六四，對於想前來的市民感抱歉。他說，面對各種壓力及困難，期望市民用自己方式，在合適時地悼念六四。

六四紀念館於5月30日重開，開館3天有逾550人參觀。支聯會稱，仍深信香港人毋忘六四的情懷不會消失，寄語香港人以智慧和靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式，在合適的時間和地點悼念六四。

六四32年：

當年中學生深信電視畫面「和平清場」 悉鎮壓信仰崩 翻史書尋謊言

喊結束專政違法否 林鄭：不可違憲 六四館被指沒申娛樂場所牌 食環執法