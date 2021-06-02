天氣｜天文台料今晚局部地區有雷暴　明日酷熱最高氣溫約33度 (16:30)

下午4時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南偏南約130公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，橫過菲律賓。

【12:50】中午12時50分，天文台錄得氣溫30.7度，相對濕度77%，紫外線指數為3，強度屬中等。一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩偏南風。

正午十二時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南偏南約180公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓。

【07:58】早上7時50分，天文台錄得氣溫26.7度，相對濕度87%。

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。在上午8時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南約270公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓。

預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹微風，漸轉吹和緩偏南風。

展望明日（3日）天氣酷熱，周五（4日）及周六（5日）初時有大驟雨及雷暴，下周日（6日）部分時間有陽光及酷熱。