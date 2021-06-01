街頭歌手演唱涉違口罩令受審　自辯認脫口罩加強與觀眾聯繫 (17:20)

被告馬賦馳（21歲）今天沒律師代表，自行應訊。傳票控罪指稱他於2020年8月8日下午2時14分，在中環皇后大道中及戲院里交界，沒有按照《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的規定佩戴口罩。

早上正式開審前，暫委裁判官葉成林先讓被告看畢控方呈上、由警方拍攝的案發片段，並向被告表示片中清楚拍下他當時沒戴口罩，問他是否繼續決定不認罪；被告確認，並同意不爭議片中內容。

控方隨後傳召當天向被告發告票的警員蔡俊豪（音譯）。蔡俊豪表示，當天中午奉電台命令，與同袍到案發地點處理一宗關於街頭演唱者沒戴口罩的投訴，到埗後看到被告正拿着結他自彈自唱，但將口罩掛在咪架上，遂上前叫被告帶回口罩，被告有聽從。惟在下午2時，蔡俊豪再收到電台指示處理同樣投訴，遂與同袍再回到案發地點，並看到被告再次沒戴口罩演唱，因此上前向被告發出告票。