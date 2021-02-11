新冠肺炎｜港增7確診　35歲男警源頭不明　逾30警列緊密接觸者【附染疫警行蹤】 (16:37)

個案11846詳情：

．35歲男子，灣仔分區警署軍裝警員

．居於油塘油美苑淮美閣

．患者5月28日開始咳嗽，翌日到樂富廣場樂家醫務中心求醫並取樣本瓶，5月30日交回樣本後結果呈陽性，衛生署公共衛生化驗所複檢均為陽性，署方亦有將樣本交予港大作進一步化驗及研究；他並沒帶有變種新冠病毒株，入院後抗體測試陰性

．患者5月21日押送一名被捕者到柴灣警署，5月24日押送一名非法逗留者往荔枝角收押所，該兩人已送往檢疫，檢測結果為陰性

．有40至50名緊密接觸者，包括30多名警員、約10名家人，其餘是曾與他有接觸的市民

．男子潛伏期間曾到訪多間食肆，包括：

5月15日曾到過油塘大本營十勝牛和食料理，以及樂富廣場美食廣場；

5月19日曾到過油麗商場大家樂；

5月28日到過警察總部6樓雅膳中菜廳；

5月29日曾到訪黃大仙中心意八餐廳，其後到天水圍探望家人，於天耀廣場十勝牛和食料理用膳；同日到嘉湖新北江商場一期剪頭髮

患者兩小孩鼻病毒測試陽性

另外，患者兩名小孩分別在耀能兒童發展中心（樂富）及路德會觀塘幼稚園上學，兩校須停課兩、三日消毒及等候師生檢測結果。兩名小孩昨晚均出現病徵，檢測結果陰性，惟鼻病毒等病毒測試結果陽性。

因有呼吸道狀況被拒接種新冠疫苗

張竹君稱，患者的CT值較低（CT值16至18），即病毒量高，惟至今找不到原因解釋是次個案；患者首個樣本的病毒量較高，入院後卻驗出陰性，不代表個案並非確診，需要再作調查，例如是基因分析。他在5月28日計劃接種新冠疫苗，但因有呼吸道狀況而被拒絕。

5輸入個案帶變種病毒株

6宗輸入個案患者均為女性，其中5名患者來自印尼，當中3名印傭帶N501Y變種新冠病毒株，一名印傭帶L452R變種新冠病毒株；餘下一宗輸入個案患者從迪拜來港，帶有L452R變種新冠病毒株。