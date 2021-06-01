機場警涉侵吞報失銀包受審　報案女子稱警一度沒點算銀包財物 (15:37)

警員馮奕鈞（案發時28歲）被控於2019年2月13日在機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內偷竊一個屬於陳振宇的銀包（價值7000港元），內有現金56,090元、3張信用卡及一張八達通等。辯方甫開庭時指出，被告接受警員提問和錄影會面前未被妥善警誡，加上被告曾說謊，要求剔除招認。

楊麗妍供稱，當晚在機場拾到涉案銀包，決定交予報案中心處理，其間獲一名戴眼鏡的男警接見。她表示向男警交出銀包後，男警僅以白紙抄寫其個人資料，又稱「銀包入面有身分證，即使3個月後無人認領，你都不可以領走現金和銀包」。她認為男警的言論「奇怪」，因為警員通常不會如此處理失物，又稱男警曾粗略點算銀包內的鈔票，但沒有用電腦作紀錄。

根據雙方承認事實，物主報案後，警方最後在報案中心茶水間的雪櫃底找回涉案銀包。案發時，被告是唯一駐守機場報案中心的警員；按照規定，警員接到報失個案，應在電腦及「流水簿」作記錄。