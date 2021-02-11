海關督察未經許可向下屬借5萬元囚3周　官：被告虛構辯護內容較同類案件嚴重 (14:05)

另雖然被告鄭文傑（31歲）已償還事主1萬元，惟在其餘4萬元由被告下屬代還的情況下，被告現仍有4萬元得益，故裁判官頒下彌償令，要求被告6個月內向政府交出4萬元。

暫委裁判官陳國維判刑時指出，被告的報告內容正面，一直為人生奮鬥，最後成為海關督察，只是不幸因賭博泥足深陷、債台高築，愚蠢犯案；另從被告求情信等方面可見其悔意，並有努力面對賭癮。

不過陳官稱，被告在審訊自辯時虛構人物，逃避欠債責任，可視為加刑因素，故即使被告並非如一般相類案件，利用上級職權犯案，本案仍屬較嚴重，因此短期監禁屬最佳選項，在考慮求情因素後，判處即時監禁3星期。

被告現已破產，案發時為海關督察，派駐沙頭角組，辯方透露他於被定罪後翌日請辭。控罪指稱他身為海關督察，於2018年10月17日，未得特首一般或特別許可，向下屬劉港生索取一筆5萬元的貸款，以及從劉港生的友人梁偉劍接受該筆貸款。