天氣｜天文台料明日有驟雨雷暴 (16:30)

下午4時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南偏東約670公里，預料向西北移動，時速約20公里，逐漸靠近菲律賓東部一帶。

【15:30】天文台下午3時30分發出黃色暴雨警告信號。

【13:00】位於珠江口的雷雨區正逐漸向東移動，並可能在未來一兩小時影響本港。天文台中午12時15分發出雷暴警告。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩偏東風，漸轉吹西南風。

中午12時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南約780公里，預料向西北移動，時速約20公里，逐漸靠近菲律賓東部一帶。

【09:40】天文台上午9時35分取消黃色暴雨警告信號。雷暴警告生效至11時30分。

【08:15】天文台上午8時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:57】早上7時50分，天文台錄得氣溫26.4度，相對濕度94%。受一道低壓槽影響，廣東沿岸持續有驟雨及雷暴。上午8時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南約860公里，預料向西北移動，時速約20公里，逐漸靠近菲律賓東部一帶。預測今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大。日間最高氣溫約31度。初時吹和緩偏東風，漸轉吹西南風。展望本周中期驟雨減少，天氣酷熱。

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