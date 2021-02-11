新冠肺炎｜灣仔警署、油美苑淮美閣現初步確診納強制檢測　9校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:50)

政府今晚（5月31日）將11處所納入新型冠狀病毒強制檢測公告，包括與初步確診男警有關的兩處地點，以及爆發上呼吸道感染或流感樣疾病的9間學校，其中4校僅指定級別要強制檢測。
任何人於5月18日至31日曾身處以下指明地方逾兩小時，須於6月3日或之前接受強制檢測：
涉初步確診新冠病毒男警個案
‧油塘鯉魚門道80號油美苑淮美閣
‧灣仔軍器廠街1號灣仔分區警署及灣仔警區總部
任何人於5月18日至31日曾身處以下指明地方逾兩小時，須於6月3日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校
‧粉嶺景盛苑賢景閣地下B及C翼基督教粉嶺神召會恩光幼稚園暨幼兒園
‧鴨脷洲新市街38號地下基督教海面傳道會仁愛幼稚園（幼兒園）
‧觀塘月華街34號地下下層3至5樓中華基督教會基法幼稚園（不包括小學部及教會）
‧沙田文禮路31-37號聖母無玷聖心幼稚園
‧牛池灣清水灣道6010地段明愛培立中心及明愛培立學校（包括小學部及中學部）
任何於5月18日至31日於以下指明學校及級別就讀的學生，以及曾面授該等指明級別學生的教師，須於6月3日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的指明學校及級別
‧元朗朗屏邨第3期博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校三年級
‧荃灣路德圍31號路德會聖十架學校一年級
‧元朗建德街68號基督教宣道會徐澤林紀念小學一年級
‧屯門湖翠路263號世界龍岡學校劉德容紀念小學二年級及四年級
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