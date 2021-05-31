退休水警八鄉被斬　疑兇口罩遮車牌無果　警憑車牌資料拘3人 (18:53)

一名63歲退休水警，上周六下午2時在其居住的八鄉上輋村村屋外散步時，突然有一輛灰色七人車駛至，4名年約25至35歲、戴帽及口罩的黑衣男子跳下車，其中一人持牛肉刀，另外3人持木棍，向該名退休水警施襲約30秒，其後返回七人車逃走。退休水警身體多處受傷，包括頭部及四肢均有不同程度傷勢，被送院搶救，經手術後情況穩定，仍然留院。

消息：事主妻與村民時有爭執

元朗警區總督察（刑事）歐陽德表示，涉案七人車前後車牌皆被人以口罩遮蓋，惟高速行駛下口罩甩掉，警方翻查閉路電視後，掌握該車車牌號碼。警方當晚在沙田起回該輛失車，翌日凌晨起在沙田及將軍澳拘捕3人，年齡36歲至52歲，報稱無業及技工，全部有黑社會背景。經初步調查，被捕人分別為案中主腦、司機及車主，被通宵扣查。警方仍在調查行兇動機，並追查在逃的一人。據了解，事主和妻子居於上輋村村屋，其妻與該村不少村民就不同村務有爭執，亦曾向不同政府部門投訴過其他村民。