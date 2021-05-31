空頭支票買13輛二手車　屢泊霸王車入霸王油　6男女涉詐騙等罪被捕 (17:33)

元朗區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，警方於本月2至26日接獲多宗於全港各區發生的「入霸王油」及「泊霸王車」報案，警方跟據車牌資料聯絡到部分車主，惟該批車主均表示較早前已把座駕轉售。

警方根據該批車主提供的資料，發現有詐騙集團自上月起經網上平台及二手車軟件聯絡車主，該集團以空頭支票交易，於轉帳前取走車匙及牌簿等汽車文件，當車主發現支票「彈票」後，該買家已失去聯絡。

該集團涉及最少10宗相關騙案，共騙走13輛私家車，價值達58萬元，其中騙徒把3輛失車轉售獲利約3萬元，其他未賣出的私家車則由騙徒繼續駕駛，並多次「入霸王油」及「泊霸王車」。據悉，騙徒駕車入油後，未付款便會撞開欄杆絕塵離去，平日泊車離開停車場時則會尾隨前車車尾衝閘離開，涉款約5000元。

警方經調查後，於上周五（28日）在天水圍埋伏，成功拘捕一對正前往取回一輛失車的情侶主腦，警方另於全港各區再拘捕涉案3男1女。行動中，警方檢獲大量支票、車輛文件及小量毒品，並起回其中10輛失車。

被捕4男2女（21至38歲）報稱無業、廚師及侍應，4名男子均有黑幫背景。警方已落案起訴其中一對男女涉嫌詐騙，其餘4名男女則仍被扣查。