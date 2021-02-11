清潔工阻警截查少年阻差辦公罪成　上訴稱不知警在執行職務　官反駁：唔通為咗嗌交呀？ (18:09)

被告何永隆（49歲）被控於前年8月5日在深水埗欽州街及長沙灣道交界，阻礙執行職務的警長馮耀彤。案情指出，當晚警長趨近一名灰衣少年欲截查時，被告從旁走出，張開雙臂並「心口貼心口」擋在警長前說「走！走呀！」，警長遂拘捕被告。

上訴方本來先就案情方面陳辭，但被法官潘敏琦截停，表明完全信納裁判官的事實裁斷，不會干涉其事實裁斷，稱「佢（裁判官）係我嘅眼，佢係我嘅耳」，叫上訴方只需解釋為何不能按事實推斷被告故意阻礙警長。

上訴方指出，當時被告只是打算回家，只是到案發地點時，警長與同袍剛巧散落地向他的方向行前，欲截查灰衣少年，因此被告未必知道警方正執行職務；而且該處附近有一個安全島，整件事或只是意外，實情可能是被告看到警方上前，而打算走到該安全島，只是混亂期間誤碰警長，而一秒後便遭警方推走，沒機會離開。

潘官反駁，警方上前「唔係執行職務，唔通為咗嗌交呀？」，又質疑被告的行徑匪夷所思，「有幾多人會行路唔帶眼到撞到一個着住制服警員嘅心口？除非視力有問題，一係就智力有問題」，而且常理碰到他人應是「彈開，跟住講對唔住」，但被告仍在警長前左右移動及大叫。對於意外之說，潘官說「冇呀冇呢個推論呀，佢（上訴人）冇作供呀，唔需要同佢imagine（想像）」。

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