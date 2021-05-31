兩男涉擲30動獲撤控　倖存貓者領養人提覆核　被質疑提訴權利 (17:23)

申請人為彭樂詩（音譯）；答辯人為律政司刑事檢控專員。

由於案件涉及的動物，法官李運騰問，動物本身有否權利提司法覆核。申請人回應稱，寵物在香港法律中只屬財產，本身無此權利，但動物是社會中脆弱的一群，應受法律保護，且牠們受害亦不能主動發聲，因此只可經主人代表，情況就如被虐孤兒獲收養後由新家長協助提訟，而申請人作為涉案其中一隻倖存動物的領養者，在本案中有足夠利害關係興訟。

律政司回應時主動透露事件時序，指出事件在去年2月14日發生，檢控限期是同年8月15日，而律政司是限期前3日作決定，並於翌日通知警方及愛護動物協會，因此並無延誤，只是在9月2日有傳媒查詢下才透露決定。律政司指出，申請人在9月3日才領養該貓，難以主人的身分就檢控時限半年內的事為涉案貓提控，反之愛護動物協會是本案更有資格提覆核的人，因協會在檢控期限內曾照顧該貓及拯救其他涉案動物。

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