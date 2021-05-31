陳肇始：倘第五波疫情　將研限制未打疫苗者入食肆、學校、娛樂處所 (16:00)

陳肇始稱，留意到市民希望有更多機會一家人同枱食飯，會放寬D類食肆對食客的疫苗接種要求，已接種者可帶同未能接種的家人，如小朋友及長者食飯，一家人當中如有三分之二成員已接種，其他成員因年紀或其他原因未能接種，仍可「食夜啲」或更多人一枱，例如12人一枱。

酒吧、酒館、夜店、卡拉OK等處所由於員工已全部接種疫苗或有做定期檢測，顧客亦已接種最少一劑疫苗，顧客人數上限可增至75%或更高、可更多人一枱以及營業更長時間。陳肇始稱，未來一周會與業界溝通，期望在6月10日前落實。

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