兩中學生涉在校管有TATP受審　次被告稱化學品是「茶葉」 (16:01)

首被告黎文光（案發時19歲）和次被告趙旭（案發時17歲）同被控一項管有爆炸品罪。首被告另被控各一項管有爆炸品罪及無牌管有彈藥罪。

控方開案陳辭指出，事發在前年11月27日，首被告和次被告分別讀中六和中四。化學教師張善恩當日早上等候學生排隊時，首被告走向他身旁，透露帶了「幾好玩」的化學品回校。至中午，張善恩擔心涉事化學品有危險，要求首被告交出化學品。首被告取出錫紙包，並承認內有TATP。

同日午會，張善恩見到次被告拿着外形相似的錫紙包，次被告聲稱是茶葉。在訓導主任的提問下，次被告形容錫紙包內有「玩的東西」，「加水落去變凍，好得意」。警方事後翻查閉路電視片段，發現午會之前，首被告將錫紙包交予次被告。

首被告向校長表示，他曾在家中測試化學品，「用火燒後只有『啪』一聲」。校方認為事態嚴重，故決定聯絡警方。次被告警誡下表示，涉事化學品由首被告交給他，「我唔想要，所以擺喺手」。

張善恩供稱，首被告表示將涉事錫紙包「攞返嚟玩」，但校方不容許學生攜帶化學品，所以由他代為保管。張善恩形容，次被告性格較偏激和「火爆」，但在校內操行無問題，若他知道把涉案化學品帶回校屬犯法，他應要「閃縮」點，而不是向老師攤開手展示錫紙包。

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