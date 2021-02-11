林鄭月娥：推疫苗獎賞、以疫苗氣泡調整社交距離措施　冀9月前建立保護屏障 (15:26)

特首林鄭月娥今日（5月31日）下午見記者宣布，今日起展開「全城起動，快打疫苗」運動，快速提升接種新型冠狀病毒疫苗比率，盡快建立保護屏障以回復常態，期望可在9月前完成。她亦稱，為感謝已接種疫苗的市民及鼓勵更多市民接種疫苗，政府會推出多項措施，包括疫苗獎賞計劃、以疫苗氣泡為基礎調整處所的社交距離措施，以及為公務員及其他政府僱員提供疫苗假期等。林鄭月娥又稱，接種疫苗是日後前往內地及海外公幹旅遊等必不可少的要求。
「安心出行」將推2.0載電子針卡二維碼
創新及科技局長薛永恒表示，為更方便市民攜帶及展示新冠疫苗電子針卡二維碼，「安心出行」應用程式將推出2.0版本，更新後可掃描紙本或電子針卡二維碼，將疫苗接種紀錄和二維碼儲存在程式內，方便以單一程式儲存出行紀錄及電子針卡二維碼，相關資料只會儲存在使用者手機，不會備存到其他政府系統。
另外，「智方便」程式的用戶可下載電子針卡，將針卡二維碼收納在手機電子錢包。薛永恒估計，蘋果iOS系統一兩日內可推出有關功能，政府亦正與其他手機操作系統供應商溝通，例如Google、華為等，盡快推出相關功能。
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