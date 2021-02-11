林鄭月娥：推疫苗獎賞、以疫苗氣泡調整社交距離措施　冀9月前建立保護屏障 (15:26)

「安心出行」將推2.0載電子針卡二維碼

創新及科技局長薛永恒表示，為更方便市民攜帶及展示新冠疫苗電子針卡二維碼，「安心出行」應用程式將推出2.0版本，更新後可掃描紙本或電子針卡二維碼，將疫苗接種紀錄和二維碼儲存在程式內，方便以單一程式儲存出行紀錄及電子針卡二維碼，相關資料只會儲存在使用者手機，不會備存到其他政府系統。

另外，「智方便」程式的用戶可下載電子針卡，將針卡二維碼收納在手機電子錢包。薛永恒估計，蘋果iOS系統一兩日內可推出有關功能，政府亦正與其他手機操作系統供應商溝通，例如Google、華為等，盡快推出相關功能。

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