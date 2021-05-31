3男涉金鐘暴動受審　控方稱一被告向警擲磚 (15:05)

3名被告依次為無業的莫震宇（33歲）、學生楊樂謙（20歲）、電腦技術員李其浚（22歲），同被控於2019年9月29日在金鐘夏愨道政府總部外一帶連同其他人參與暴動。另控方為拘捕次被告、屬飛虎隊隊員的警署警長申請匿名令獲批。

控方開案陳辭指出，前年9月29日下午約1時，有2萬名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集，等候出發遊行至政府總部，人群不理警方警告該遊行未獲授權，沿軒尼詩道及金鐘道向政府總部推進。及至下午3時45分，約200至300名黑衣示威者在政總外的夏愨道堵路，佔據夏愨道東西行車線及行車天橋。

陳辭續稱，直至下午近4時半，包括3名被告莫震宇、楊樂謙及李其浚在內的約500名示威者在添華道、近政總的行人路、夏愨道的行車道及行車天橋聚集，向政總投擲汽油彈、磚頭及石頭等，警方多次舉旗警告不果後，曾向夏愨道發射催淚彈及藍色水炮。

部署在政總內的警方最終在近5時衝出夏愨道作出驅散，示威者隨即四散。有警員於夏愨道西行線看到莫震宇向警員投擲磚塊，及後將他拘捕；楊樂謙及李其浚則在逃向海富中心時被捕；另李其浚被警方拍攝到曾在地上拾起一把雨傘。

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