天氣｜天文台料明日間中有驟雨狂風雷暴　早上雨勢較大 (23:30)

此外，晚上11時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南偏東約980公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域，逐漸增強。

【18:16】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

【18:02】天文台下午6時02分發出雷暴警告，預料本港局部地區有雷暴。

【16:30】雷暴警告於今日下午4時正取消。與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東，本港下午部分地區錄得約10毫米雨量。本港地區今晚及明日天氣預測，多雲，間中有驟雨及雷暴，明早雨勢較大，氣溫介乎28至32度。吹和緩西南風。展望本周中期驟雨減少，天氣炎熱。周五、周六有大驟雨及雷暴。

下午4時，熱帶風暴彩雲集結在馬尼拉之東南偏東約1110公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域，並繼續增強。

【12:40】天文台今日上午11時45分發出雷暴警告，有效時間至下午2時正，預料有局部地區雷暴。中午12時40分，天文台錄得氣溫30.5度，相對濕度83%。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，天氣炎熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

熱帶低氣壓彩雲已增強為熱帶風暴。下午1時，彩雲集結在馬尼拉之東南偏東約1210公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域，並繼續增強。

【07:45】與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，本港今早部分地區錄得超過5毫米雨量。上午7時45分，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1360公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向菲律賓，並逐漸增強。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。日間炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望明日間中有大驟雨及雷暴。

雨傘保養 實用資訊：

清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜

傘子護「骨」 朝天打開不易斷

知多啲：遮骨愈多愈堅韌 大傘「食風」易吹反

遮骨演變：貴價碳纖維骨 輕便抗風