粉嶺雙屍案　八旬外父倒斃睡房　六旬女婿墮樓亡　 (11:30)

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司凌晨3時許交代案情表示，昨晚8時23分接報稱，有人在粉嶺榮福中心高處墮下，當場證實死亡。警方調查後發現男死者62歲，為上址住客，警方在其所住單位睡房發現一名88歲老翁，頭、手及腳均有懷疑由硬物造成的傷痕，同告不治。警方同時在現場發現老翁倒臥位置旁邊有一個鐵鎚，房內窗花被拆下，不排除62歲死者由該處墮樓。

警方初步調查後，相信二人為外父及女婿關係，與62歲死者妻兒一家四口居於上址，事發時相信只有兩名死者在單位內。莊成逸稱涉事家庭並無任何家庭事件紀錄，現場亦未有發現遺書或搜掠痕迹，警方會從多角度調查事件起因及行兇動機，包括現場有無爭執痕迹、事發時是否只有二人在家。

案件暫列作「有人從高處墮下」及「屍體發現」案，交由大埔警區重案組第三隊接手調查。

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