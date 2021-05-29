可口可樂員工不滿減薪罷工　送水部員工加入抗議 (19:09)

太古飲料（香港）職工總會總務幹事陳子傑表示，暫時未決定下周一會否與資方會面，形容對方現時是「拖字訣」，沒有回應員工訴求，將繼續呼籲其他部門員工罷工，要求公司回應。

他續說，送水部門約一個月前被公司以「優化」制度為名試行薪酬改革方案，全體員工被削減3000至5000元不等薪金，早前與公司談判破裂。送水部員工不滿夏天上班6日制度，但很多辦公室只開5日，周六甚少送水工作，若公司改變抽佣方案，送水部員工周六只能賺取底薪，故員工十分憤怒，罷工表達不滿。

香港太古可口可樂發言人回應稱，公司沒有辭退未接受新方案或參與工業行動的員工，將繼續與員工及工會保持溝通。公司明白員工憂慮新方案，現時新舊薪酬制度並行，為營業部員工設3個月適應期，為送水部門設半年適應期，並承諾在適應期後再作檢討。

至於營業部員工說昨日（28日）一度職員證失效，懷疑「被辭職」，公司發言人回應稱人事部沒有註銷他們的職員證，亦沒有裁員。

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