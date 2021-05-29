新冠肺炎｜袁國勇：本港已連續28日「清零」　第四波疫情已完結 (16:42)

袁國勇總結近期7宗本地確診個案的調查分析，當中最近5宗本地個案及可能本地個案（個案11831、11833、11834、11835、11836），5人近月均有外遊紀錄。袁國勇指出，5個案的病毒量均很低，入院時IgG抗體測試為陽性，其中3宗的病毒基因排序顯示與第四波疫情無關，密切接觸者無任何確診個案。港大微生物學系對患者的血清進行測試，發現5名患者的IgM抗體測試結果均為陰性，推斷他們早在2至4個月前已感染，相信非在港染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明天（30日）會將該5宗個案轉為輸入個案。

另本月中一名4歲男童確診（個案11822），袁國勇表示，經分析，估計他最可能在其所住的白田邨13座1月曾出現群組時染疫，並出現間中復陽現象。

至於官涌疫苗接種中心一名女護士早前驗出陽性的個案，袁國勇稱其帶有的D614D病毒株在疫情初期後已未曾出現，並與科興疫苗的病毒株脗合，「幾肯定」是來自科興疫苗的病毒基因。他指出，在官涌疫苗接種中心採集的43個環境樣本中，有8個為陽性，估計是從疫苗瓶中抽出疫苗時病毒濺出，護士或在手部遭病毒沾上後觸及眼和鼻，導致樣本檢測呈陽性。

相關報道：

袁國勇：若爆第五波疫情 已打疫苗、未打疫苗學生可分別上學、上網課