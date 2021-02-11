4人獲委任資深大律師　副刑事檢控專員林穎茜一年「升仙」：首席法官知勝任否 (15:44)

對於外界關注林穎茜去年取得大律師資格後便「升仙」，林穎茜回應稱，她早已擔任政府律師，亦出任檢控官有一段長時間，只是在去年轉做大律師，「唔需要特別強調，自己做咗咁多年檢控官，首席法官亦都會知道究竟我係咪勝任做資深大律師」。至於她被傳將出任刑事檢控專員，她稱「盛傳嘅嘢，就由佢盛傳啦」。

羅敏聰稱港司法獨立與反修例前無分別：所有嘢都喺太陽下發生

另一名資深大律師羅敏聰認為，香港仍是司法獨立，與反修例風波或《港區國安法》生效前無分別。他又稱，本港常出現「兩極化」，有時大家以立場行先，「如果大家能睇事實、睇理據嘅話，我相信係最穩妥嘅做法」。

對於有法官在「10．1遊行案」判刑後受到電話恐嚇，羅敏聰說，正如大律師公會多次發聲明指出，這是不可以接受，他認為市民應先看理據和證據，「不應因為法庭一啲判辭，大家可能未必同意結果，就覺得法治或司法獨立已死」，大家應看判辭的理由。他又指出，香港所有判辭都可在網上查閱，「所有嘢都喺太陽下發生」，看不到司法獨立受到影響。

同獲委任為資深大律師聶心平則表示，曾數次出任暫委法官，很珍惜本港司法制度，又認為本港仍有司法獨立，他亦很高興可繼續為香港貢獻。

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