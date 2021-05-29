支聯會六四遊行六四集會被禁　上訴遭駁回　支聯會停宣傳、六四不入維園 (12:05)

保安局在上訴委員會駁回支聯會上訴後，發聲明警告市民不可參與、宣傳或公布任何未經批准集結，若有人嘗試挑戰「限聚令」、《公安條例》、《港區國安法》等，警方會依法嚴肅處理。

上訴委員會一致認為，上訴人要求舉行的集會及遊行，將對公共安全及公共秩序構成嚴重威脅。委員會亦指出，鑑於新型冠狀病毒疫情仍然嚴重，本港鄰近地區如台灣、日本及印度的染疫人數未受控，同時本港疫苗接種進度未如理想，而上訴人未能說服委員會有關防疫措施切實可行，故決定維持警方的決定。

支聯會秘書蔡耀昌表示，在現行法律下，必須先考慮支持者及成員的安全，以及組織可持續運作推展。他作為集會申請人，當晚亦不會進入維園，他會在其他地方作個人悼念。支聯會在六四當晚會在網上播放宣言，明日（30日）下午會重開六四紀念館。

警務處港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇表示，警方歡迎上訴委員會的裁決，呼籲市民不要參與受禁的群組聚集或未經批准的集結，如有違法，警方會果斷執法。被問若市民當晚進入維園，警方會否即時嚴厲執法，他回應說會就違法活動取證，他又不同意去年事後拘捕和檢控的做法是警方當晚「默許」市民這樣做。

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