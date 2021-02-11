新冠疫苗｜聶德權：未來3月為接種疫苗關鍵時刻　反應差或礙購下一代疫苗 (11:39)

聶德權稱，本港訂購復必泰及科興疫苗各750萬劑，當中復必泰有逾200萬已抵港，打了約100多萬針，尚餘80至90萬劑復必泰疫苗；科興疫苗則尚餘110萬劑。他表示會考慮接種情況，估計本年需要的疫苗數量，與藥廠商討調整來貨量，若有需要則再要求藥廠方面運貨，但他擔心全球都在搶疫苗，或會影響來貨。

被問到會否擔心新冠疫苗接種率不高，造成疫苗浪費，影響採購下一代疫苗，聶德權認為接種反應不佳的確會有所影響，稱藥廠供貨視乎生產速度、需求等，若香港實際使用疫苗數量比原先訂的數量少，有可能影響議價或將來取得多少疫苗的能力。

另外，政府昨（28日）起讓持有雙程證的非香港居民到郵局預約接種新冠疫苗，聶德權表示，昨單日約4000多人預約打針。

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