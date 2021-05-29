警多區搗非法賭檔無牌酒吧拘71人 (11:00)

旺角警區探員前日（27日）及昨日（28日）展開代號「疾響」行動，突擊搜查區內30多個處所，搗破10個非法賭檔、一間無牌酒吧、一個毒窟、一家售賣色情光碟的場所及一個色情場所。警方拘捕37男12女，年齡介乎17至73歲，涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所賭博、管有淫褻物品以供發布用途、管理色情場所、管理毒窟等罪行。9名無牌酒吧及賭檔的負責人同時涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例）》（第599F章）。

探員檢獲43部釣魚機、兩張電動麻將枱、一張百家樂賭枱、超過6000張色情光碟、近800罐啤酒、5把牛肉刀及6件經改裝的攻擊性武器、小量冰毒、海洛英及可卡因等毒品，總值超過70萬元。

昨晚9時許，深水埗警區人員展開代號「虎撲」行動，搗破一個位於福華街97號住宅單位的懷疑非法網上百家樂賭檔。55歲女負責人涉經營賭博場所被捕，25歲高姓女子則涉協助經營賭博埸所被捕。另外2男8女賭客則涉在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女同時涉違反限聚令。行動中探員檢獲3部電腦、8部電腦屏幕、一張百家樂賭枱板、約3.4萬元賭款及約9萬元籌碼。所有被捕人正被扣查。

今日（29日）凌晨，中區警區牌照組人員突擊搜查區內酒吧以及利源西街9至13號一個單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。39歲非華裔女負責人涉無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反第599F章被捕。4男5女酒客則涉在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們同時涉違反限聚令，警方將會向他們發出定額罰款通知書。行動中探員檢獲150支酒及兩個保溫冰箱，被捕男女正被扣查。