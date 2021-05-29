天氣｜天文台料明日雨勢有時頗大　隨後兩三日有驟雨及雷暴 (16:30)

【16:30】高空反氣旋為南海北部帶來大致晴朗的天氣。本港下午多處地區氣溫上升至33度左右。此外，驟雨正影響廣東沿岸地區。本港地區今晚（29日）及明日（30日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。明日初時雨勢有時較大，最低氣溫約28度。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁西南風。展望隨後兩三日有驟雨及雷暴。下周一（5月31日）、下周二（6月1日）雨勢有時頗大。
【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫29.5度，相對濕度80%。
酷熱天氣警告現正生效。
高空反氣旋為南海北部帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響珠江口以西沿岸地區。
預測今日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望明日仍然炎熱，但間中亦有驟雨。星期一、二雨勢有時頗大及有雷暴。
（香港天文台）
太陽眼鏡 實用資訊：
太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好 太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」
太陽眼鏡慎選鏡片顏色 視光師：灰鏡片顏色最真 行山揸車都啱戴
防曬 實用資訊：
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
2020年消委會報告：逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】
酷熱天氣 相關資訊：
飲水 實用資訊：
驅蚊 實用資訊：
驅蚊劑｜DEET濃度30%有效6小時 香茅油1小時有效【一圖睇晒不同成分驅蚊時效】
驅蚊劑使用6注意 消委會提醒DEET可溶解膠質物品、半歲以下嬰兒勿用
2020年消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
天然驅蚊DIY｜綠色達人教自製中藥驅蚊包 方便攜帶成人兒童都啱【短片】