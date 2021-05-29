天氣｜天文台料明日雨勢有時頗大　隨後兩三日有驟雨及雷暴 (16:30)

【16:30】高空反氣旋為南海北部帶來大致晴朗的天氣。本港下午多處地區氣溫上升至33度左右。此外，驟雨正影響廣東沿岸地區。本港地區今晚（29日）及明日（30日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。明日初時雨勢有時較大，最低氣溫約28度。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁西南風。展望隨後兩三日有驟雨及雷暴。下周一（5月31日）、下周二（6月1日）雨勢有時頗大。