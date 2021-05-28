前義勇軍認藏信號槍爆炸彈藥筒等　求情稱多年前買下忘記存放在家 (19:31)

被告陳建達（73歲）被控去年1月24日，在佐敦佐敦道50號可群大廈一單位內，無牌管有一支信號槍連兩個上彈器（各上了6發信號彈）、一個信號彈發射器及26發信號彈；管有3枚俗稱「底緣擊發爆石炸藥」的爆炸彈藥筒；以及一個拳刺。

案情指出，警方當日持搜查令搜查被告的住所，檢獲涉案物品，被告警誡下稱自己是退休電子技工，涉案物品是他多年前服務皇家香港軍團時買下。

辯方求情表示，被告擁有船上輪機長的「大偈」牌，他多年前將涉案物品帶回家擺放，從沒想過用來傷人。法官問辯方，為何警方會突然搜查被告住所，辯方沒有正面回應，強調被告只是忘記涉案物品存放在家。

翻查報道，警方2019年12月以涉嫌在屯門偏僻山頭引爆遙控炸彈起訴3人，警方其後再拘捕陳建達和另一名男子，指控兩人與該炸彈案相關。