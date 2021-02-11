涉盜用他人身分證開戶騙取320萬　3人被捕 (18:32)

警方昨日（27日）在粉嶺及天水圍的住宅單位拘捕3名男子，年齡34歲至46歲，其中兩人有黑幫背景，涉嫌行使偽造文件、詐騙、製作偽鈔等罪行。警方在涉案單位檢獲一批偽造文件、偽造身分證、屬於他人的身分證及銀行文件，製作偽造文件的器材、一批偽鈔等。其中兩人已被暫控，明日（29日）在觀塘裁判法院提堂。

警方表示，近年不少銀行接受用戶透過手機應用程式申請開立戶口，用戶只需拍攝身分證照片，再傳送自己容貌的自拍照，供程式核對即可開戶。集團自去年11月至今年4月，利用盜竊或其他途徑所得的他人身分證及個人資料，加上自己的容貌，製作虛假身分證，再在兩間傳統銀行及一間虛擬銀行的手機應用程式申請開立戶口。共有7人的身分被集團盜用製作假證，其中5次成功開戶。集團再利用該戶口申請貸款、申請信用卡作現金透支甚至清洗黑錢，其中成功騙取30萬元。連同其他企圖騙取的金額，共涉款320萬元。

其中一次是集團成員利用假支票，企圖將一名事主戶口內的210萬元轉至自己利用虛假身分開立的戶口，當時銀行已留意到該戶口有問題，及時阻止。

警方呼籲市民看管好財物，小心保管個人資料，如有違失信用卡或身分證應該立即報失及補領。