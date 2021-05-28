五旬漢強姦未成年繼女罪成　還押候判 (16:55)

現年57歲的被告原被控3項非禮罪、3項強姦罪、2項向16歲以下的兒童非禮罪及一項未經同意下作出的肛交罪。陪審團今午以5比2大比數裁定其中兩項強姦罪成，餘下7罪不成立。控罪指稱，被告2015年9月至2019年2月分別在廣東省汕尾市及香港土瓜灣某單位，非禮、強姦及與女童X肛交。X為被告的繼女，現年14歲。

控方透露，被告有4項案底，部分涉及不誠實罪行，被告有過三段婚姻，案發時任職地盤工。控方又稱，X稱被告曾以手機拍下其裸照，如果將手機交還被告，可能對X不利，法官遂下令充公被告的手機。

控方開案陳辭稱，被告與X的生母Y於2012年結婚。2015年9月起，被告開始摸胸非禮及強姦X。至2017年8月，被告趁Y不在家，便會非禮X、要求X替他口交及肛交等。被告有一次強姦X前，向X播放成人影片，要求X模仿片中的動作及叫聲。2019年2月，X向Y道出事情經過，被告及後被捕。