男生藏行山杖及暴動罪成囚4年3個月　官：要對滋事者「迎頭棒喝」 (16:06)

現年21歲的被告李浩銘被控於2019年9月21日，在屯門屯匯街時代廣場外連同其他身分不詳的人參與暴動；以及管有一支行山杖。旁聽者散庭時大喊「撐住」，被告向公眾席鞠躬致意。

辯方求情指稱，被告案發時就讀IVE航空學高級文憑課程，希望從事飛行服務工作，因為捲入本案而無法實踐理想，已承受很大懲罰。辯方又表示，被告向感化官承認有份參與暴動，有深切悔意。

暫委法官王詩麗表示，當日超過200名示威者聚集和設置路障，示威規模龐大，亦有人向警方防線丟磚頭及汽油彈，隨時傷及途人，明顯破壞社會安寧。王官說，香港作為法治社會，不會容許無故針對執法人員的嚴重暴力行為，法庭要對滋事者「迎頭棒喝」，否則社會將付出沉重代價；法庭要將背景良好的年輕人收監，對個人和家庭而言都是悲劇，不過被告持行山杖敲打水馬，明顯有備而來、隨時作戰，須判阻嚇性刑罰。