送貨員認非禮14歲女童及遊蕩　還押至6月18日判刑 (16:35)

被告謝俊昇（26歲）承認於去年3月27日，在藍田平田邨平善樓遊蕩，以及在平旺樓一處樓梯非禮14歲女童X。控方透露，被告於2011年曾因非禮及製造兒童色情物品被定罪，涉及一名13歲女童。辯方求情時強調，被告並非戀童癖，他只是一時衝動犯案，已寫信向事主道歉。

案情指稱，當晚約7時，X步行回家，被告尾隨X進入平旺樓的升降機，兩人在同一樓層步出升降機，被告輕拍X的膊頭，詢問哪裏可領取垃圾袋，X回答他可在保安櫃位領取，被告之後再問X垃圾房在哪裏，X便帶被告前往後樓梯。

在後樓梯，被告突然雙手抓緊X的肩膊及推她到牆邊，X大叫救命，嘗試推開被告不果，被告恐嚇X不要出聲，否則用刀𠝹花她的臉。被告之後拉低自己及X的口罩，強吻X數十秒。X感到十分害怕，不斷掙扎，但被告繼續伸手入X的衣服摸其胸部和腹部。其後數名鄰居因聽到X大叫趕到現場，被告已逃去，只見X驚慌哭泣。

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