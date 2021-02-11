10．1遊行非法集結案　官：被告主張「和理非」惟遊行現非法暴力　即時監禁屬唯一選擇 (15:51)

胡官表示，2019年6月的社會動盪在接下來的月份不斷升級，暴力和滋擾程度亦有所增加，當年9月幾乎每日出現社會動盪、示威和暴力事件，當中部分為大規模和長時間的暴力非法集結或暴動，形容首4名被告煽惑他人參與遊行的前一日，示威者曾投擲接近200枚汽油彈，認為「黃之鋒衝入公民廣場」案的判刑原則適用於本案。

胡官又稱，集會和言論自由的權利並非絕對，不同司法管轄區亦設立與香港相同或相似的通知機制，形容相關自由會受限制，與一個人的政見無關。

就陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁在案發前一日的記者會中呼籲他人參與遊行等行為，胡官批評，雖然他們主張「和理非」的遊行，但當時每日發生的事正正相反，可見有關主張「多麼天真和不切實際」，形容相關情況不是後見之明，有關風險當時每日都存在。胡官又指出，即使被告多次公開聲言法律不公，以及他們的權利自由受打壓，惟「重複述說這些話亦不會令有關陳述成真，或令事件有所緩和」。

至於全部被告認為，他們只打算進行和平的遊行，不應為任何非法事件負上責任，惟胡官表示，被告有份組織未經批准集結，其中4人更鼓勵和煽惑他人參與其中，「無論一個人的身分如何，所有人的行為都會帶來後果」。胡官指出，雖然本案為未經批准集結，但不代表法庭不能將遊行中的暴力和非法行為作考慮，形容當時出現堵路、放火和刑事毁壞的情況，認為有關情況並不和平，形容被告在不穩的時代下，刻意違反法律和挑戰公安的行為屬嚴重因素，即時監禁屬唯一選擇。

至於部分被告求情時，提及當時的行為屬公民抗命，胡官反駁稱公民抗命必須和平和非暴力，認為有關說法在本案沒有顯著的求情作用。

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