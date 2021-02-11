73歲積犯「槍癡」認藏18支槍及近2000發子彈　判囚6年2個月 (15:17)

被告劉以禮報稱潛水工程師。控罪指稱他於2018年10月25日在西貢一村屋，無牌藏有一批槍械及彈藥，即14支手槍、3支長槍、一支左輪手槍、3支槍管、3個滑架、一把槍閂、1948發實彈及25枚子彈。

控方案情指出，警方於案發當晚9時許到被告的村屋內，在客廳的雜物堆中發現其中16支槍、槍管等，以及發現兩個鐵盒內藏有逾1970發實彈和子彈，另有兩支長槍則在浴室浴缸內的雜物中找到。經警方軍械法證課的火器專家檢驗，發現其中兩支槍未能運作。被告警誡下及向警方進行錄影影會面下自稱是槍迷，保管槍械及彈藥是為了收藏，並稱「好難戒得甩」這種興趣。

辯方求情表示，被告自1998年被診斷患有執着強迫症，又透露他曾於1971年自願協助佛山客輪沉船意外的打撈工作。

其他報道：男生藏行山杖及暴動罪成囚4年3個月 官：要對滋事者「迎頭棒喝」

其他報道：送貨員認非禮14歲女童及遊蕩 還押至6月18日判刑