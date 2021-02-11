兩詐騙集團假冒財務中介騙85人830萬　警3周拘34人 (12:38)

新界北總區重案組1A隊高級督察曹世樑表示，首個詐騙集團於前年11月至去年4月犯案，以貸款中介身分隨機致電市民推銷，要求事主參與投資計劃製造現金流，以通過銀行壓力測試，當事主存款後，會獲發一個模擬投資平台的戶口，戶口顯示金額與存入款項相等，令事主信以為真，惟事主提取結餘失敗後才發現受騙。

該集團共向18男16女（29至76歲）騙走1萬至85萬元不等，共騙去350萬元。事主中不乏專業人士，其中一名29歲事主任投資顧問，他為求借貸20萬元被騙3.8萬元；另一名66歲安老院護理員則欲借貸450萬元為兒子籌備婚禮及送「置業首期」，結果被騙85萬元。

據了解，被用作行騙的模擬投資平台為市面上知名模擬平台，該平台原意供投資者作投資練習，戶口內金額可隨意設定。

另一詐騙集團於去年8月至今年2月犯案，同樣以貸款中介身分隨機致電市民推銷，自稱可提供低至0.09厘的低息貸款，誘使事主使用其服務。當事主被貸款條件吸引，騙徒會指示對方把指定金額存入指定戶口或相約交收款項，惟騙徒取得款項後即失去聯絡。

該集團共向29男22女（24至75歲）騙走1萬至65萬元不等，共騙去480萬元，事主來自各行各業及有退休人士。

警方經調查後，本月10日起一連3星期搜查全港多處，共拘捕26男8女（19至49歲）集團骨幹成員，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢。眾被捕人報稱地盤工及無業，部分人有黑幫背景，警方目前已凍結共80萬元黑錢，行動仍然繼續。