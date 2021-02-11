10．1遊行非法集結案　10被告判囚14至18個月　單仲偕蔡耀昌判緩刑 (13:28)

．陳皓桓：即時監禁18個月

．李卓人：即時監禁18個月，下令今次刑期的6個月與之前案件的刑期分期執行，總刑期為20個月

．梁國雄：即時監禁18個月，下令今次刑期的4個月與之前的案件分期執行，總刑期為22個月

．何俊仁：即時監禁18個月

．楊森：即時監禁14個月

．何秀蘭：即時監禁14個月，刑期與上前案件的刑期同期執行，總刑期為14個月（法官胡雅文後來再開庭表示，在刑期計算方面出錯，作出上述修改。原本胡雅文下令何秀蘭今次刑期的4個月與之前案件分期執行，總刑期12個月）

．吳文遠：即時監禁14個月，連同之前的案件，總刑期14個月14天

．黎智英：即時監禁14個月，下令今次刑期的6個月與之前案件分期執行，總刑期為20個月

．單仲偕、蔡耀昌：監禁14個月、緩刑24個月

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，全部被告承認一項組織未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、瑞典駐港領事館副總領事雷博恩今日有到庭旁聽。開庭前，梁國雄太太陳寶瑩陪同經常到庭旁聽的女童悠悠，向眾被告展示悠悠造的「公義號」，陳寶瑩說「悠悠造㗎！大家坐同一條船」，陳皓桓笑言「咁大鑊啦！大家一齊搭沉船」。

庭內更出現搞笑場面，民主黨劉慧卿走到前排向眾人打招呼，陳皓桓等人以「卿卿啊！」回應，引起現場者大笑。何俊仁的兒子方大叫「阿爸！」，惟何俊仁望錯另一方向，旁人笑道「太多個啦！」。

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