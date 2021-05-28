天氣｜酷熱天氣警告生效　多區氣溫升至33度　天文台料今晚漸轉多雲 (12:50)

【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度82%。

酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。預測今日大致天晴，但早上有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。展望明日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初至中期有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

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