天氣｜酷熱天氣警告生效　多區氣溫升至33度　天文台料今晚漸轉多雲 (12:50)

【12:50】今日（28日）中午12時40分，天文台錄得氣溫32.5度，相對濕度66%；紫外線指數為11，屬於極高。中午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴及酷熱，今晚漸轉多雲。吹和緩南至西南風。
【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度82%。
酷熱天氣警告現正生效。
高空反氣旋為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。預測今日大致天晴，但早上有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。展望明日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初至中期有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。
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