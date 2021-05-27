4人藏槌雷射筆罪成　3人判入更生及勞教中心　一人判囚3個月 (19:15)

4名被告依次為學生曾慶彰（18歲）、裝修工許偉飛（22歲）、學生麥家浩（17歲）及女外賣員李漪澄（18歲）。首3名被告涉管有激光筆，各被裁定管有攻擊性武器罪成，曾慶彰及麥家浩分別被判入勞教中心和更生中心，許偉飛則判囚3個月。另李漪澄涉管有一把槌，被裁定管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成，被判入更生中心。

辯方求情指出，曾慶彰的父親於2016年因交通意外而四肢癱瘓，他中三畢業後努力工作，對家庭盡責，父親今亦有坐輪椅到庭支持他；許偉飛的父親和哥哥於去年失業後，他一度成為家中經濟支柱，不辭勞苦；李漪澄於中學畢業後，便投身社會及照顧患病的家人。另麥家浩的心理及精神狀況受本案影響，還押期間亦有接受輔導。

其他報道：科大女生非法集結判囚10周 官引辯方13封求情信稱十分難得

其他報道：內地官二代港大生疑為電話騙案騙徒 否認襲警罪受審